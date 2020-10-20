المحكمة الأمريكية العليا تقبل طلبات استئناف ترامب للسياج الحدودي مع المكسيك

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رام الله - دنيا الوطن

وافقت المحكمة الأمريكية العليا، على النظر في طلبي استئناف من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يتعلقان بالسياسات على الحدود المكسيكية.



وأعلنت المحكمة العليا يوم الاثنين، قبولها لقضايا تتعلق باستخدامه أموالا من وزارة الدفاع في بناء السياج الحدودي، وبمطلبه أن يبقى الساعون للجوء في المكسيك لحين البت في حالاتهم، كما نقلت (روسيا اليوم).



وتتوارى القضيتان أهميتهما في حال فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن على ترامب في انتخابات الثالث من نوفمبر والتحركات لإهمال السياسات المتنازع عليها، أم في حال فوز ترامب وجاءت الأحكام في صالحه، فإن ذلك سوف يدعم سلطة إنفاقه على المدى الطويل وإحكامه السيطرة على الحدود.