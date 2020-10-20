شاهد: معلم فلسطيني تلقى إنذارًا حول "الامتناع عن العمل" فقام بالتدقيق الإملائي للكتاب المُرسل

رام الله - دنيا الوطنتلقى المعلم الفلسطيني سامي أبو فارة من مدرسة العروب الثانوية للبنين، انذارًا حول "الامتناع عن العمل"ورد أبو فارة على الكتاب بطريقة غريبة، حيث قام بالتدقيق الاملائي للكتاب المرسل، وتبيان الأخطاء اللغوية فيه، وكتب على نفس الورقة: "بعد التحية، هذا كتابكم وصلني بخصوص الامتناع عن العمل، وقد قمت بتدقيقه إملائيًا".وأضاف المعلم: "واضح أن هناك مشكلة في كتابة همزات الوصل والقطع، وعليه اقتضى التنويه، لأننا أسرة واحدة متحابة".