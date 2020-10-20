أبو هولي: البدء بالعام الدراسي بمدارس الوكالة بالقطاع خلال الأيام المقبلة

وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: أن 287 مدرسة ستفتح أبوابها لـ 284 ألف طالب وطالبة في القطاع، حيث ستتم المراقبة بشكل مباشر، وسيتوجه الطلبة إلى المدارس بعدد أصغر مما كان عليه سابقاً.

وقال أبو هولي: إذا حدث انتشار للفيروس في المدارس سيتم إيقاف الدراسة، وقبل ذلك ستكون الكتب موزعة على الطلبة.





واستدرك: لكن من الصعوبة أن تنجح عملية التعليم عن بعد في المخيمات الفلسطينية مع انقطاع الكهرباء، وحالة الفقر التي يعاني منها اللاجئون الفلسطينيون في القطاع.





وأعرب أبو هولي عن أمله بأن تبذل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لإنجاح العام الدراسي، مشيراً إلى أن دائرة اللاجئين طلب من (أونروا) بأن يكون هناك توظيف للمدرسين بشكل أكبر.

