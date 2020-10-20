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تحذير لترامب وبايدن.. سنقطع أصواتكم خلال المناظرة الأخيرة

تحذير لترامب وبايدن.. سنقطع أصواتكم خلال المناظرة الأخيرة
دونالد ترامب وجو بايدن
رام الله - دنيا الوطن
أكدت اللجنة المشرفة على المناظرات في انتخابات الرئاسة الأميركية، أنها ستلجأ إلى تقنية "إسكات الميكروفون"، خلال المواجهة المرتقبة بين الرئيس دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي، جو بايدن، يوم الخميس المقبل، من أجل منع مقاطعة المناظرة.

وستجري المناظرة في جامعة بيلمونت في ولاية تينيسي، لمدة 90 دقيقة، مقسمة إلى 15 دقيقة لكل محور على حدة.

ووفق موقع (الجزيرة.نت)، فإن اللجنة ستلجأ إلى هذه التقنية لأن المناظرة الأولى تعرضت لانتقادات واسعة بسبب ما طغى عليها من مقاطعة في النقاش، حتى أن المشاهدين وجدوا صعوبة في التركيز على الأجوبة.

وسيمنح كل مرشح دقيقتين اثنتين حتى يجيب على سؤال الصحفي الذي يدير الحوار، أما النقاش المفتوح فسيقام في محور خاص من محاور المناظرة.

وعارضت حملة الرئيس ترامب منح من يدير المناظرة صلاحية إسكات الميكروفون، لا سيما بعدما أثير النقاش بشأن الفكرة عقب المناظرة الأولى، لكنها أكدت مشاركة ترامب في المناظرة المرتقبة مع بايدن.

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