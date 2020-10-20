دولي

عقوبات أمريكية على الصين بسبب إيران

عقوبات أمريكية على الصين بسبب إيران
رام الله - دنيا الوطن
قرر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، فرض عقوبات على كيانات وأفراد في البر الرئيسي للصين وهونغ كونغ، لتعاملهم مع خطوط الشحن التابعة لإيران.

وقال بومبيو، عبر حسابه بموقع (تويتر): نفرض عقوبات على الكيانات والأفراد في البر الرئيسي للصين وهونغ كونغ بسبب السلوك المتعلق بالموزع الخاضع للعقوبات، أي خطوط الشحن لجمهورية إيران الإسلامية.

وأضاف: "تحذيرنا واضح.. إذا كنت تتعامل مع IRISL (خطوط الشحن الإيرانية) أو الشركات التابعة لها، فإنك تخاطر بأن يتم فرض عقوبات أمريكية عليك".

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