شاهد: الإبراشي يعرض تسريبات مسجلة لوزير الإعلام المصري ورئيس حزب الوفد

رام الله - دنيا الوطنعرض الإعلامي المصري وائل الإبراشي، تسجيلا للسيد البدوي رئيس حزب (الوفد) السابق، وهو يعطي تعليمات لوزير الإعلام أسامة هيكل، عقب أحداث 25 يناير، لمهاجمة "جماعة الإخوان".جاء ذلك، في خضم الأزمة الحالية ما بين وزير الإعلام المصري أسامة هيكل، ورؤساء تحرير بعض الصحف المصرية، على خلفية تصريحات هيكل التي قال فيها: إن "الأعمار أقل من 35 سنة، ويمثلوا حوالي 60 أو 65% من المجتمع، لا يقرأون الصحف ولا يشاهدون التلفزيون، وبالتالي من المهم التفكير في نمط حياة هذه الفئات".وتساءل الإبراشي، خلال برنامجه اليومي (التاسعة)، المذاع على الفضائية الأولى: "من الذي استخدم هنا.. الذي استخدم هو وزير الإعلام أسامة هيكل في تحقيق مصالح حزبية.. وما خفي كان أعظم".وأضاف الإبراشي: "أسامة هيكل رفع شعار سأحطم إعلام الدولة وسأخدم إعلام الإخوان، لقد أصبح بطلا لقنوات الإخوان وعلى الفور دخل في شيطنة إعلام الدولة".وأكد أن الوزير أسامة هيكل يتهم كل الذين هاجموه بأنهم مخبرون ويعملوا لحساب الآخرين، مضيفا أنه يسير بمنهج "هدم المعبد عليا وعلى كل اللي هاجموني ولكن المعبد لن يهدم".وأوضح الإبراشي أن حديث وزير الإعلام أسامة هيكل، عن وسائل الإعلام المصرية غير صحيح، بدليل حجم الإعلانات الضخمة على أحد المواقع الخاصة، وما أحدثه مسلسل "الاختيار" في شحذ همم المصريين الوطنية، والمشاهدة الكبرى الذي حظي بها.