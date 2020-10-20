الصحة: هناك عزوف من المواطنين لفحص أنفسهم ونحن مقبلون على الخطر بفصل الشتاء





وتابع: نتمنى حفاظاً على المواطن أن يقوم بعمل الفحص، وأيضاً الأشخاص الذين يطلب منهم الحجر المنزلي، يجب الالتزام بذلك، حفاظاً على أنفسهم وأقاربهم.



وشدد الشخرة على "أننا ليس بعيدين عن الخطر، ونحن مقبلون عليه، ودرجات الحرارة تعتمد على الطقس، وكلما انخفضت درجة الحرارة، سيكون هناك مجرى أكبر للفيروس".



وقال: على مستوى أوروبا والعالم، هناك إصابات كثيرة جداً، ونحن في فلسطين مقبلون على الخطر في الخريف أو الشتاء، خاصة وأن اللقاح الخاص بفيروس (كورونا) لم يتم الانتهاء من تجهيزه.



وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة: أنه بالنسبة للقاح، نحن تواصلنا مع كل المؤسسات الدولية، وقمنا بمراسلة كل الجهات التي يمكن أن تنتج هذا اللقاح، وهناك استجابة، ولكن في حال تم ذلك.





وقال: لا توجد بوادر في هذا الخصوص، ونحن مقبلون على فترة طويلة للتعايش مع هذا الفيروس.



وفيما يتعلق بلقاح الإنفلونزا الموسمية، فإننا ننتظر قدومه خلال أيام، حيث علمنا كل جهدنا لتوفيره، وخلال هذا الأسبوع سيتم توزيعه على كافة المديريات لمنحة على كبار السن ومواطني قليلي المناعة.

رام الله - دنيا الوطنأكد كمال الشخرة، المتحدث باسم وزارة الصحة، مسؤول ملف (كورونا)، أن الوضع الوبائي في فلسطين مستقر، مشيراً إلى أن الطواقم الطبية تعمل على سحب العينات من الأشخاص المخالطين من الدرحة الأولى، ومن تظهر عليهم أعراض، ومن احتاج إلى ذلك.وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: أن تم سحب 3000 عينة خلال 24 ساعة الماضية، والحالات ليست بانخفاض وأو بازدياد ولكن مستقرة بسبب المخالطة.وأكد الشخرة أن هناك عزوفاً من المواطنين تجاه سحب العينات، ونحن من خلال تتبع الخارط الوبائية، نتوجه إلى المواطن عن طريق الاتصال له، معرباً عن أمنيته بأن يكون هناك التزام من المواطن، لفحص نفسه.وقال المتحدث باسم وزارة الصحة: إن هناك بعض الأشخاص لديهم بعض العزوف، لأنهم يعتبرون ذلك عيباً، مشيراً إلى أن الفيروس خطير وهو يخترق العالم الآن.