‫ الاحتلال يعتقل أسيرين محررين شرقي طولكرم

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، أسيرين محررين من مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم.



وذكر نادي الأسير في طولكرم، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين هيثم مرعي شحادة (34 عاما)، وسيف حفظي أبو لبدة (27 عاما)، بعد مداهمة منزليهما.