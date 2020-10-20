أكثر 30 مليون أمريكي أدلوا بأصواتهم في الانتخابات

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رام الله - دنيا الوطن

صوت حوالي 31.6 مليون أميركي في الانتخابات الرئاسية ضمن "الاقتراع المبكر" عبر البريد والتصويت المباشر في المراكز الانتخابية حسب قوانين بعض الولايات، قبل 16 يوماً من الموعد المقرر للانتخابات الرئاسية في الثالث من شهر تشرين الثاني المقبل.



ووفق (مشروع الانتخابات الأميركية) التابع لجامعة فلوريدا، فقد قال عبر حسابه في موقع (تويتر): إن التصويت هذا العام وصل الى اضعاف المرات الماضية، نتيجة تفشي فيروس (كورونا) في الولايات المتحدة وخوف الناخبين من التجمعات في مراكز الاقتراع يوم التصويت، بعد اصابة اكثر من 8 ملايين أميركي، ووفاة ما يزيد على 218 الف، حسب احصائيات موقع (worldometers).



يذكر أن المرشح الديمقراطي جو بايدن يتفوق ضمن استطلاعات الرأي على منافسه الرئيس الحالي الجمهوري دونالد ترمب بـ فارق 8.9 نقطة ضمن التحديثات الاخيرة لموقع (ريل كلير بوليتيكس)، مع حفاظه على التفوق في بعض الولايات الرئيسية وعدم اتضاح الرؤيا بشأن "الولايات المتأرجحة".