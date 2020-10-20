بسبب (كورونا).. إغلاق المدارس ورياض الأطفال في قرية "إماتين" بقلقيلية





وتقرر إغلاق المدارس ورياض الأطفال في القرية لـ24 ساعة، ليتسنى للطواقم الطبية حصر دائرة المخالطين للمصابين، للحد من انتشار الفيروس.





رام الله - دنيا الوطنقررت مديرية التربية والتعليم في محافظة قلقيلية، مساء اليوم الاثنين، إغلاق المدارس ورياض الأطفال في قرية إماتين شرقا، بسبب اكتشاف إصابات بفيروس (كورونا).وقال مدير تربية وتعليم قلقيلية صالح ياسين، في بيان صحفي، إنه بعد التشاور مع اللجنة الطبية وتوصية لجنة متابعة المدارس في ظل انتشار الفيروس.