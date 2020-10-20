جنين: قرار بإغلاق مدرسة حطين الثانوية للبنين لمدة ثلاثة أيام

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

قررت مديرية التربية والتعليم في محافظة جنين، مساء أمس الاثنين، إغلاق مدرسة حطين الثانوية للبنين لمدة ثلاثة أيام، اعتبارا من صباح اليوم، بسبب ظهور إصابات بفيروس (كورونا).



وأكدت المديرية، أن الدوام في المدرسة سيستأنف صباح الأحد المقبل، الموافق 25 من الشهر الجاري.



من جانبه، شدد محافظ جنين، أكرم الرجوب على ضرورة التزام المواطنين بالبرتوكول الصحي والإجراءات الوقائية، للحد من انتشار الفيروس.