عاجل

  • أبو هولي: البدء بالعام الدراسي بمدارس الوكالة بقطاع غزة خلال الأيام المقبلة

دولي

في زيارة رسمية.. وفدٌ إماراتي يصل إلى إسرائيل اليوم

في زيارة رسمية.. وفدٌ إماراتي يصل إلى إسرائيل اليوم
طائرة مدنية إماراتية تصل إسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
يصل إلى إسرائيل ظهر اليوم الثلاثاء، وزيرا الاقتصاد والمالية الإماراتيان في زيارة رسمية تستغرق بضع ساعات.

وسيجتمع الوزيران خلال الزيارة، مع رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ووزراء الخارجية والمالية والاقتصاد، وبسبب الجائحة يعقد اللقاء في مطار بن غوريون الدولي، وفق ما نقل هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

وسيوقع نتنياهو، ووزير المالية الإماراتي عبيد حميد الطائر، عدة اتفاقيات في مجالات الطيران والاستثمارات والعلم والتكنولوجيا.

وأُفيد أن الجانبين اتفقا على إعفاء الزائرين مواطنيهما من ضرورة الحصول على تأشيرات دخول، ومن المقرر أن يحضر الاجتماع، وزير الخزانة الأمريكي، ستيف منوتشين.

وتأتي أول زيارة على مستوى وزاري من الإمارات غداة مصادقة حكومتها برئاسة محمد بن راشد على اتفاق السلام بين البلدين.

وكان نتنياهو قد تفقد أمس برفقة وزيرة المواصلات، ميري ريغيف سفينة الشحن الإماراتية الثانية التي وصلت من دبي إلى ميناء حيفا.

ومن المقرر أن تصل في يوم الاثنين من كل أسبوع سفينة إماراتية إلى إسرائيل، فيما قال نتنياهو: إن هذه هي ثمار السلام التي نجنيها من السلام مع أبو ظبي.

وأشار إلى أن توريد المنتوجات والبضائع بثمن زهيد وبجودة عالية من الإمارات، سيساهم في انخفاض الاسعار في المرافق العامة.

وأضاف: أن الخط البحري بين الامارات وإسرائيل يشكل شرياناً للحياة، ويوفر لـ "مواطني الدولة" السلع ذات الجودة العالية والأسعار المنخفضة، مشيراً إلى أن إسرائيل أصبحت ملتقى طرق بين الشرق والغرب بحراً وجواً واصفاً افتتاح الخط البحري بحادث تاريخي.

أخبار ذات صلة

أكثر 30 مليون أمريكي أدلوا بأصواتهم في الانتخابات

أكثر 30 مليون أمريكي أدلوا بأصواتهم في الانتخابات

إيرلندا أول دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تعيد فرض الإغلاق التامّ

إيرلندا أول دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تعيد فرض الإغلاق التامّ

جيش الاحتلال غير مستعد للتعامل مع هجوم كيميائي

جيش الاحتلال غير مستعد للتعامل مع هجوم كيميائي

انزلاق أرضي يودي بحياة 16 شخصا بباكستان دفنوا تحت أطنان الصخور

انزلاق أرضي يودي بحياة 16 شخصا بباكستان دفنوا تحت أطنان الصخور

رئيس الوزراء الروسي: الوضع الوبائي في روسيا لا يزال صعبا

رئيس الوزراء الروسي: الوضع الوبائي في روسيا لا يزال صعبا

الصحة البريطانية: الاصابات اليومية بفيروس (كورونا) تسجل ارتفاعاً حاداً

الصحة البريطانية: الاصابات اليومية بفيروس (كورونا) تسجل ارتفاعاً حاداً

الصحة الايرانية تسجل أعلى معدل وفيات يومي منذ انتشار (كورونا)

الصحة الايرانية تسجل أعلى معدل وفيات يومي منذ انتشار (كورونا)

النرويج تكتشف نوعاً جديداً من فيروس (كورونا)

النرويج تكتشف نوعاً جديداً من فيروس (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

86 يومًا على معركة الأسير ماهر الأخرس

86 يومًا على معركة الأسير ماهر الأخرس

‫ الاحتلال يعتقل أسيرين محررين شرقي طولكرم

‫ الاحتلال يعتقل أسيرين محررين شرقي طولكرم

بسبب (كورونا).. إغلاق المدارس ورياض الأطفال في قرية &#34;إماتين&#34; بقلقيلية

بسبب (كورونا).. إغلاق المدارس ورياض الأطفال في قرية "إماتين" بقلقيلية

جنين: قرار بإغلاق مدرسة حطين الثانوية للبنين لمدة ثلاثة أيام

جنين: قرار بإغلاق مدرسة حطين الثانوية للبنين لمدة ثلاثة أيام

عميد الأسرى المقدسيين سمير أبو نعمة يدخل عامه الاعتقالي الـ 35

عميد الأسرى المقدسيين سمير أبو نعمة يدخل عامه الاعتقالي الـ 35

الطقس: انخفاض متدرج على درجات الحرارة

الطقس: انخفاض متدرج على درجات الحرارة

مدينة غزة تُسجل 47 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

مدينة غزة تُسجل 47 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

عائلة أبو جبة تصدر بياناً مهماً للرأي العام بشأن قضية &#34;سمر&#34;

عائلة أبو جبة تصدر بياناً مهماً للرأي العام بشأن قضية "سمر"

منوعات

شاهد: الإعلامية الفلسطينية مريم أيوب تصدر ألبوم صور بالثوب الفلسطيني

شاهد: الإعلامية الفلسطينية مريم أيوب تصدر ألبوم صور بالثوب الفلسطيني

لايك وشير..ردود فعل والدة كنزي عمرو دياب على حركة ابنتها الخادشة للحياء

لايك وشير..ردود فعل والدة كنزي عمرو دياب على حركة ابنتها الخادشة للحياء

والد بوسي: &#34;بنتي هتبعتلي الفلوس اللي عايزها بعد 5 أيام&#34;

والد بوسي: "بنتي هتبعتلي الفلوس اللي عايزها بعد 5 أيام"

والد &#34;أديل&#34; يقدم بلاغا في جارته بسبب أغاني ابنته

والد "أديل" يقدم بلاغا في جارته بسبب أغاني ابنته

شاهد: تعيين الفنان يحيى الفخراني نائبا في مجلس الشيوخ المصري

شاهد: تعيين الفنان يحيى الفخراني نائبا في مجلس الشيوخ المصري

شاهد: &#34;بهز الوسط&#34; فيفي عبده تعلن دعمها لـ &#34;سعد لمجرد&#34;

شاهد: "بهز الوسط" فيفي عبده تعلن دعمها لـ "سعد لمجرد"

شاهد: سعرها اكثر من 2 مليون دولار..ساعة تامر حسني حديث (السوشيال ميديا)

شاهد: سعرها اكثر من 2 مليون دولار..ساعة تامر حسني حديث (السوشيال ميديا)

شاهد: خلطة ماء العيش والفلفل لتقوية الشعر على طريقة هنادي الكندري

شاهد: خلطة ماء العيش والفلفل لتقوية الشعر على طريقة هنادي الكندري

شاهد: رانيا يوسف: أكره الكذب.. وبنتي عارفة الحلال من الحرام

شاهد: رانيا يوسف: أكره الكذب.. وبنتي عارفة الحلال من الحرام

علامات السن تظهر عليها .. شاهد: أحدث ظهور للفنانة &#34;بوسي&#34;

علامات السن تظهر عليها .. شاهد: أحدث ظهور للفنانة "بوسي"

عربي

وزير مصري سابق يكشف عن سبب قد يعطل بناء سد النهضة

وزير مصري سابق يكشف عن سبب قد يعطل بناء سد النهضة

شاهد: مشاجرة بين مدير مدرسة مصري وأولياء الأمور بسبب المصاريف والوزير يُعلق

شاهد: مشاجرة بين مدير مدرسة مصري وأولياء الأمور بسبب المصاريف والوزير يُعلق

البرهان يعلق على تصريحات ترامب التاريخية بشأن السودان

البرهان يعلق على تصريحات ترامب التاريخية بشأن السودان

مجلس الوزراء الكويتي يحدد موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية

مجلس الوزراء الكويتي يحدد موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية