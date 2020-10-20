شاهد: رد فعل مفاجئ من "الأمير النائم" في غيبوبة منذ 15 عامًا

رام الله - دنيا الوطنوثق مقطع فيديو قصير، ردة فعل مفاجئة من ‏الأمير الوليد بن خالد بن طلال، مع عمته الأميرة نورة بنت طلال بن عبدالعزيز، بعد أن وجهت له التحية باللغة الانجليزية.ويظهر في الفيديو لحظة إلقاء الأميرة نورة التحية على الأمير الوليد، مثل (هاي حبيبي) (هاللو) ليفاجئها الأخير بتحريك يده أكثر من مرة.يذكر أن الأمير الوليد بن خالد بن طلال تعرض لحادث سير عام 2005 خلال دراسته بالكلية العسكرية، ودخل في غيبوبة تستمر منذ ذلك التاريخ إلى الآن.