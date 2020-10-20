وزير مصري سابق يكشف عن سبب قد يعطل بناء سد النهضة

رام الله - دنيا الوطنقال وزير الموارد المائية والري المصري الأسبق، محمد نصر الدين علام: إن بناء "سد النهضة" الإثيوبي قد يتعطل الفترة المقبلة.وأكد علام عبر فضائية "تن" المصرية، أن "الشركات الإيطالية التي تنشئ "سد النهضة" لها مستحقات مالية ومن الممكن أن يعطل ذلك البناء".وأوضح أن "إثيوبيا تعاني مشاكل مادية اقتصادية، ويمثل السد عبئا كبيرا على الدولة الإثيوبية".وأشار الوزير المصري السابق إلى أن "العالم يعاني من مشاكل اقتصادية بسبب تفشي جائحة (كورونا)، ولكن هذا لا يتنافى مع تصريحات وزيرة إثيوبيا بأنه سيتم الانتهاء من السد وتوليد الكهرباء خلال العام المقبل".