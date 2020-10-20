جدل في مصر بسبب شخص سخر من إذاعة القرآن الكريم

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

آثار مقطع فيديو لشاب مصري يسخر من إذاعة القرآن الكريم غضبا عارما بين رواد صفحات التواصل الاجتماعي في مصر.



وطالب نشطاء مصريين بسرعة القبض على الشاب وتقديمه للمحاكمة، كما رأى البعض بأن المحتوى المقدم لم يكتف بالسخرية من إذاعة القرآن الكريم والعاملين بها فقط، بل طال اسم الرسول والصحابة.



ووجهت الهيئة الوطنية للإعلام في مصر، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد صاحب فيديو "سخرية من إذاعة القرآن الكريم ورموزها" والذي تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي.



ووفق صحيفة (المصري اليوم) فقد أكد حسين زين أن الوطنية للإعلام التي يرأسها "ستخاطب على الفور الجهات المعنية والتنسيق معها لمحاسبة ذلك الشخص على ما اقترفه من خطأ جسيم في حق إذاعة القرآن الكريم التي لها قدسية وتقدير واحترام ومكانه خاصة في قلوب المستمعين من الشعب المصري والعربي".



وشدد على أن "الهيئة الوطنية للإعلام لن تتهاون حتى ينال صاحب الفيديو العقاب الذي يستحقه على سخريته من قامات إعلامية نعتز ونفتخر بها جميعا قدمت برامج دينية هادفة متميزة رسخت قيم ومبادئ الدين الإسلامي الحنيف الوسطي".



وحذرت الهيئة الوطنية للإعلام "بشدة أية جهة أو شخص ينتهج مثل هذا النهج المتدني غير المقبول والانحطاط الأخلاقي"، وأنها سوف تقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده.