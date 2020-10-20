الطقس: انخفاض متدرج على درجات الحرارة

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رام الله - دنيا الوطن

يكون الطقس اليوم الثلاثاء، حاراً نسبياً في المناطق الجبلية إلى حار في بقية المناطق ، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية ، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.



وهذه الليلة: يكون الجو بارداً نسبياً في المناطق الجبلية معتدلا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.



الأربعاء 2020/10/21: يكون الجو خريفياً معتدلاً في المناطق الجبلية حارا نسبيا في معظم المناطق ، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، ، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج .



الخميس 2020/10/22: يكون الجو حاراً نسبياً في المناطق الجبلية إلى حار في بقية المناطق ، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.



الجمعة 2020/10/23: يكون الجو حاراً نسبياً في المناطق الجبلية إلى حار في بقية المناطق ، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية ، والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.



درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي



المدينـة



اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة



اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 29-18 25-16 28-18 بيت لحم 29-18 25-16 28-18 رام الله والبيرة 28-17 24-15 27-17 طولكرم 32-21 28-19 30-20 نابلس 30-19 26-17 29-19 قلقيلية 32-21 28-19 30-20 جنين 33-20 29-18 32-20 سلفيت 29-18 25-16 28-18 طوباس 34-21 30-19 33-21 روابي 30-19 26-17 29-19 الخليل 28-17 24-15 27-17 غزه 31-22 29-20 29-21 أريحا 37-24 34-23 36-24 خانيونس 31-22 29-20 29-21 الأغوار الشمالية 35-22 32-21 34-22 رفح 32-21 30-19 30-20 والله تعالى أعلم