شؤون فلسطينية

الطقس: انخفاض متدرج على درجات الحرارة

الطقس: انخفاض متدرج على درجات الحرارة
رام الله - دنيا الوطن
يكون الطقس اليوم الثلاثاء، حاراً نسبياً في المناطق الجبلية إلى حار في بقية المناطق ، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية ، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة: يكون الجو بارداً نسبياً في المناطق الجبلية معتدلا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأربعاء 2020/10/21: يكون الجو خريفياً معتدلاً في المناطق الجبلية حارا نسبيا في معظم المناطق ، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، ، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج .

الخميس 2020/10/22: يكون الجو حاراً نسبياً في المناطق الجبلية إلى حار في بقية المناطق ، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الجمعة 2020/10/23: يكون الجو حاراً نسبياً في المناطق الجبلية إلى حار في بقية المناطق ، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية ، والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي

  المدينـة

اليـوم ع- ص

غـداً ع- ص

بعد غـد ع- ص

  المدينـة

اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

بعد غـد ع- ص

      القدس 29-18 25-16 28-18 بيت لحم 29-18 25-16 28-18 رام الله والبيرة 28-17 24-15 27-17 طولكرم 32-21 28-19 30-20 نابلس 30-19 26-17 29-19 قلقيلية 32-21 28-19 30-20 جنين 33-20 29-18 32-20 سلفيت 29-18 25-16 28-18 طوباس 34-21 30-19 33-21 روابي 30-19 26-17 29-19 الخليل 28-17 24-15 27-17 غزه 31-22 29-20 29-21 أريحا 37-24 34-23 36-24 خانيونس 31-22 29-20 29-21 الأغوار الشمالية 35-22 32-21 34-22 رفح 32-21 30-19 30-20 والله تعالى أعلم

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