جيش الاحتلال غير مستعد للتعامل مع هجوم كيميائي

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رام الله - دنيا الوطن

أظهر تقرير مراقب الدولة الإسرائيلي، متنياهو أنغلمان، قصورا في جهوزية الجيش الإسرائيلي للحرب على جبهة تحت تهديد الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، سواء على مستوى التدريبات أو المعدات اللازمة.



وبيّن التقرير أن كتائب البيولوجيا والكيمياء الذرية التابعة لسلاح الهندسة القتالية في الجيش الإسرائيلي، لا تتدرب كما ينبغي. كما كشف عن أوجه قصور "مقلقة" في معدات الجيش الإسرائيلي لمواجهة التهديدات البيولوجية والكيميائية والنووية.



وعثر مراقب الدولة على "إخفاقات" في جهوزية استجابة الوحدات العسكرية في الجيش الإسرائيلي للرد على "حادث أو نشاط معاد تحت تهديد الأسلحة الكيميائية".



وجاء في تقرير المراقب أن "الفحص أظهر أنه بالرغم مما ورد في الأوامر العسكرية، فإن القوات البرية لم تسيطر على تنفيذ الأوامر ولم تتحكم باللياقة العملانية لأدوات ومعدات مواجهة التهديدات الكيميائية التي تم اختبارها".



وأضاف المراقب في تقريره أن "التغييرات في صورة التهديدات غير التقليدية التي قد تواجهها إسرائيل لم تنعكس في استعدادات الجيش".



كما سلط المراقب الضوء على إخفاقات في جهوزية كتائب البيولوجيا والكيمياء الذرية ما يمنعها من القيام بمهمتها، إضافة إلى الإخفاقات في كفاءة ونجاعة الأنظمة القتالية الكيميائية والبيولوجية التابعة للجيش.



وأشار المراقب إلى أن "عدم تدريب الكتائب وفق المعايير الموضوعة، قد يضعف الأداء المهني للكتيبة أثناء القتال أو في قدرة هذه الكتائب على أن تستغلها القوات البرية إثر تعرضها لهجوم بأسلحة كيميائية".