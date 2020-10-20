شاهد: مشاجرة بين مدير مدرسة مصري وأولياء الأمور بسبب المصاريف والوزير يُعلق

رام الله - دنيا الوطنشهدت مدرسة فضل الحديثة للغات التابعة لمدارس 30 يونيو بفيصل بمحافظة الجيزة، أحداثا مؤسفة، تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد، تمثلت في نشوب مشاجرة كبيرة بين مدير المدرسة، وبعض من أولياء الأمور، وصلت إلى التعدي بالضرب بالأيدي والألفاظ من قبل الجانبين، وذلك بسبب تأخر بعض التلاميذ في دفع المصروفات الدراسية.وجمع مدير المدرسة التلاميذ الذين لم يسددوا المصروفات الدراسية، وأمر بإخراجهم من الفصول الدراسية، وتسكينهم بأحد معامل المدرسة، لحين وصول أولياء أمورهم لدفع المصروفات الدراسية، وهو ما أدى إلى غضب أولياء الأمور، وفق صحيفة (وطن) المصرية.وقال أولياء أمور مدرسة فضل الحديثة للغات بفيصل، إن المدرسة شهدت أحداثا مؤسفة للغاية من قبل مدير المدرسة الذي تعدي بالقول والفعل على بعض أولياء الأمور بسبب المصروفات الدراسية، مشيرين إلى أن مدير المدرسة صمم على قيام جميع التلاميذ بتسديد المصروفات الدراسية، وإلا سينقلهم من فصولهم الدراسية، موضحين إلى أن مدير المدرسة اشتبك مع أحد أولياء الأمور، ما أدى إلى استدعاء الشرطة.وطالب أولياء أمور مدرسة فضل الحديثة للغات، التدخل السريع من قبل الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لحل مشكلاتهم والسماح لأبنائهم التلاميذ بدخول المدرسة وحضور الحصص الدراسية لحين سداد المصروفات الدراسية، مؤكدين أن جائحة فيروس كورونا أثرت سلباً على حياتهم المعيشية.وفي أول رد فعل للدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن واقعة تشاجر مدير مدرسة فضل الحديثة للغات وبعض أولياء الأمور، قائلاً: "ما حدث ليس له علاقة بالتعليم، ويصب في خدمة الأعداء فقط"، مؤكدا أن هناك مشروعات قومية تتم بمنظومة التربية والتعليم، يجب أن نركز عليها، موضحا أنه لن يسمح بمثل هذه الأفعال أن تحدث داخل أى مدرسة مرة أخرى.وأوضح وزير التعليم، أن العام الدراسي الجديد يسير بصورة منتظمة بجميع المدارس على مستوى الجمهورية، ولا يوجد أي معوقات تؤثر على سير اليوم الدراسي، مؤكدا أن الوزارة تقوم بمجهودات جبارة لإنجاح هذا العام الدراسي الاستثنائي في ظل جائحة كورونا، لافتا إلى أن الوزارة، لم ترصد أى حالات يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا بين التلاميذ والمعلمين.وأضاف شوقي أن جميع المدارس تخضع لعمليات تعقيم وتطهير بصورة يومية، من خلال تعقيم الفصول الدراسية والمقاعد الخشبية ودورات المياه، إضافة إلى توفير جميع أدوات التعقيم بالمدارس، مؤكدا أن جميع غرف العزل بالمدارس، تم تجهيزها بكل المستلزمات الطبية، لعلاج الحالات المشتبه بإصابتهم بكورونا، لحين نقل الحالة إلى أقرب مستشفى عزل.