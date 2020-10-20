شاهد: مهندس فلسطيني يُقدم حلاً لزيادة عدد ساعات وصل الكهرباء بغزة

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس التحالف الأهلي لإنقاذ قطاع الكهرباء، زهير كحيل، إن لدى قطاع غزة 25% من قدرة الكهرباء غير مستخدمة، مضيفاً: "محطة توليد الكهرباء تستطيع أن تضخ في الشبكة 50 ميجاوات في الساعة، فيما جميع المولدات في غزة مجتمع تضخ 20 إلى 22 ميجا".وأضاف كحيل، وفق مقطع فيديو نشرته عبر صفحته بفيسبوك: " هناك 50 ميجا لا تضخ وأين هي الآن، فالمولد الرابع في محطة التوليد لا يعمل، و80% من المولدات الثلاثة تعمل، وقدرة محطة التوليد في الشتاء قرابة 140 ميجا وات وقدرة المحطة في الصيف 120 ميجا وات".وتابع: "مجموع ما ننتجه الآن 65 ميجا والباقي وين، ببساطة اعطوني وقود بعطيك كهربا، وقطر تضخ بمنحتها 470 ألف لتر يومي، ولتشغيل المولد الرابع والحصول على الـ 50 ميجا زايدة نحن بحاجة لـ 200 ألف لتر، ليدفع ثمنها المواطن، خاصة لو ضمن الكهرباء 24 ساعة.