عائلة أبو جبة تصدر بياناً مهماً للرأي العام بشأن قضية "سمر"





وقالت العائلة، في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إن المعلومات المتداولة أن ابنتهم قتلت نائل حجازي غير صحيحة، حيث أنها أرملة منذ ثلاث سنوات وبدأت المشكلة على الميراث منض عامين ونصف وليس كما هو متداول.





وأشار البيان، إلى أن المتوفي تعرض سابقا لثلاث جلطات وحالته الصحية كانت متدهورة، لافتاً إلى أن تقرير الوفاة أثبت أن سبب الوفاة تعرضه لجلطة دماغية.





وأضاف البيان: "نطالب الجهات والأجهزة الحكومية بفتح تحقيق لكل ما تم نشره كذبا ومحاسبة الأطراف المخالفة وفق القانون، ونلتزم بنتائج التحقيق ونحتفظ بحقنا في الدفاع عن أنفسنا ومعالجة التشويه الذي تعرضت له العائلة".





رام الله - دنيا الوطنعبرت عائلة أبو جبة عن استنكارها لما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي فيما يخص ابنتهم سمر خميس أبو جبة، مؤكدين رفضهم تداول المعلومات المغرضة والكاذبة بشأنها.