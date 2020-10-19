عربي

البرهان يعلق على تصريحات ترامب التاريخية بشأن السودان

البرهان يعلق على تصريحات ترامب التاريخية بشأن السودان
رام الله - دنيا الوطن
ثمن عبد الفاتح البرهان، رئيس مجلس السيادة في السودان، اليوم الاثنين، تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بشأن استعداد رفع واشطن اسم الخرطوم عن قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وقال البرهان، في أول تعليق له على تصريحات ترامب: "أود أن أعبر عن عظيم تقديري و تقدير الأمة السودانية للرئيس دونالد ترمب و للإدارة الأمريكية لإقدامهم علي إتخاذ هذه الخطوة البناءة لإزالة إسم السودان من قائمة الدول التي ترعي الإرهاب"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وأضاف رئيس مجلس السيادة في السودان:"يتأكد من خلال هذه الخطوة التقدير  الكبير للتغيير التاريخي الذي حدث في السودان و لنضال و تضحيات الشعب السوداني  من أجل الحرية والسلام والعدالة".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد  أعلن قبل قليل أن واشنطن سترفع اسم الخرطوم عن قائمة الدول الراعية للإرهاب بعد أن تدفع الحكومة السودانية 335 مليون دولار تعويضات لعائلات الضحايا الأميركيين المتضررين.

وفي نفس السياق قال وزير الإعلام السوداني فيصل محمد صالح (لسكاي نيوز عربية): "رفع اسم السودان من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب يؤذن ببدء مرحلة جديدة وتمثل نقلة كبيرة جدا".

ودخل السودان تصنيف قائمة الدول راعية للإرهاب في عهد رئيسه المخلوع عمر البشير، بعد اتهام الخرطوم بالضلوع في تفجير سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا والتي راح ضحيتها مايناهز 224 شخصا.

أخبار ذات صلة

مجلس الوزراء الكويتي يحدد موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية

مجلس الوزراء الكويتي يحدد موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية

ترامب يُعلن موعد رفع اسم السودان من قائمة &#34;الدول الراعية للإرهاب&#34;

ترامب يُعلن موعد رفع اسم السودان من قائمة "الدول الراعية للإرهاب"

السودان يعلن عن موقفه المبدئي من التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية

السودان يعلن عن موقفه المبدئي من التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية

الصحة الاردنية تسجل أعلى حصيلة وفيات يومية بـ(كورونا) منذ بدء التفشي

الصحة الاردنية تسجل أعلى حصيلة وفيات يومية بـ(كورونا) منذ بدء التفشي

وزير الدفاع المصري يشهد إجراءات رفع الكفاءة القتالية للجيش

وزير الدفاع المصري يشهد إجراءات رفع الكفاءة القتالية للجيش

حكومة الإمارات تصادق على معاهدة السلام مع إسرائيل

حكومة الإمارات تصادق على معاهدة السلام مع إسرائيل

خلال أيام.. السودان يعتزم توقيع اتفاق التطبيع مع إسرائيل

خلال أيام.. السودان يعتزم توقيع اتفاق التطبيع مع إسرائيل

الكويت: تسجيل 686 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

الكويت: تسجيل 686 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

مستوطنون يشرعون بإقامة بؤرة استيطانية على جبل صبيح جنوب نابلس

مستوطنون يشرعون بإقامة بؤرة استيطانية على جبل صبيح جنوب نابلس

مصرع مواطن في حادث سير بالقرب من رام الله

مصرع مواطن في حادث سير بالقرب من رام الله

هيئة الأسرى: صحة الأسير الأخرس خطيرة والاحتلال يواصل محاولات الالتفاف على إضرابه

هيئة الأسرى: صحة الأسير الأخرس خطيرة والاحتلال يواصل محاولات الالتفاف على إضرابه

شاهد: جيش الاحتلال يزعم العثور على نفق يمتد من وسط القطاع للأراضي المحتلة

شاهد: جيش الاحتلال يزعم العثور على نفق يمتد من وسط القطاع للأراضي المحتلة

شاهد: زوجة صائب عريقات تتحدث عن وضعه الصحي

شاهد: زوجة صائب عريقات تتحدث عن وضعه الصحي

الديك: التنوع الجغرافي بإنشاء مراكز الخدمات الاجتماعية يضمن وصول الفئات المهمشة للخدمات

الديك: التنوع الجغرافي بإنشاء مراكز الخدمات الاجتماعية يضمن وصول الفئات المهمشة للخدمات

غنيم يبحث مع المانحين تطورات تنفيذ مشروع إدارة المياه العادمة

غنيم يبحث مع المانحين تطورات تنفيذ مشروع إدارة المياه العادمة

الشرطة الفلسطينية: وفاة النقيب باسل رضوان جراء إصابته بفيروس (كورونا)

الشرطة الفلسطينية: وفاة النقيب باسل رضوان جراء إصابته بفيروس (كورونا)

منوعات

لايك وشير..ردود فعل والدة كنزي عمرو دياب على حركة ابنتها الخادشة للحياء

لايك وشير..ردود فعل والدة كنزي عمرو دياب على حركة ابنتها الخادشة للحياء

والد بوسي: &#34;بنتي هتبعتلي الفلوس اللي عايزها بعد 5 أيام&#34;

والد بوسي: "بنتي هتبعتلي الفلوس اللي عايزها بعد 5 أيام"

والد &#34;أديل&#34; يقدم بلاغا في جارته بسبب أغاني ابنته

والد "أديل" يقدم بلاغا في جارته بسبب أغاني ابنته

شاهد: تعيين الفنان يحيى الفخراني نائبا في مجلس الشيوخ المصري

شاهد: تعيين الفنان يحيى الفخراني نائبا في مجلس الشيوخ المصري

شاهد: &#34;بهز الوسط&#34; فيفي عبده تعلن دعمها لـ &#34;سعد لمجرد&#34;

شاهد: "بهز الوسط" فيفي عبده تعلن دعمها لـ "سعد لمجرد"

شاهد: سعرها اكثر من 2 مليون دولار..ساعة تامر حسني حديث (السوشيال ميديا)

شاهد: سعرها اكثر من 2 مليون دولار..ساعة تامر حسني حديث (السوشيال ميديا)

شاهد: خلطة ماء العيش والفلفل لتقوية الشعر على طريقة هنادي الكندري

شاهد: خلطة ماء العيش والفلفل لتقوية الشعر على طريقة هنادي الكندري

شاهد: رانيا يوسف: أكره الكذب.. وبنتي عارفة الحلال من الحرام

شاهد: رانيا يوسف: أكره الكذب.. وبنتي عارفة الحلال من الحرام

علامات السن تظهر عليها .. شاهد: أحدث ظهور للفنانة &#34;بوسي&#34;

علامات السن تظهر عليها .. شاهد: أحدث ظهور للفنانة "بوسي"

التعليق الأول لـ&#34;شهيرة&#34; بعد وفاة زوجها الفنان محمود ياسين

التعليق الأول لـ"شهيرة" بعد وفاة زوجها الفنان محمود ياسين

عربي

البرهان يعلق على تصريحات ترامب التاريخية بشأن السودان

البرهان يعلق على تصريحات ترامب التاريخية بشأن السودان

مجلس الوزراء الكويتي يحدد موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية

مجلس الوزراء الكويتي يحدد موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية

السودان يعلن عن موقفه المبدئي من التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية

السودان يعلن عن موقفه المبدئي من التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية

وزير الدفاع المصري يشهد إجراءات رفع الكفاءة القتالية للجيش

وزير الدفاع المصري يشهد إجراءات رفع الكفاءة القتالية للجيش