قناة (كان): عائلة صائب عريقات غادرت مستشفى هداسا ولا زال يتلقى الرعاية الصحية

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رام الله - دنيا الوطن

أفاد غال بيرغر، مراسل قناة (كان) الإسرائيلة، أن عائلة الدكتور صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، غادرت مستشفى هداسا عين كارم.



وأشار بيرغر، إلى أن عريقات لا يزال يتلقى الرعاية الصحية في الطابق الثامن للمستشفى، حيث أن حالته حرجة ومستقرة.



وقال: "في مستشفى هداسا يتم استشارة الاطباء حول العالم بشأن العلاج الصحيح لمريض (كورونا) خضع سابقا لزراعة رئة"، في اشارة الى الدكتور صائب عريقات.



وكانت زوجة الدكتور عريقات، قد أكدت في لقاء لها، أنه بخير وصحته في تحسن، وأن معدل الأكسجين في الدم 92.