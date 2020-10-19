مصرع مواطن في حادث سير بالقرب من رام الله

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رام الله - دنيا الوطن

لقي مواطن مصرعه، اليوم الاثنين، جراء حادث سير وقع على الطريق الواصل بين بلدة عين يبرود ورام الله.



وأفاد العقيد لؤي ارزيقات، الناطق الإعلامي باسم الشرطة، بأن حادث سير وقع بين مركبة خاصة وشاحنة على الطريق المذكور، نتج عنه وفاة سائق المركبة الخاصة البالغ من العمر 24 عاما وهو من سكان محافظة الخليل، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وأضاف ارزيقات أن قسم الحوادث في شرطة محافظة رام الله والبيرة فتح تحقيقا للوقوف على ملابسات الحادث.