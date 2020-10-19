ترامب يُعلن موعد رفع اسم السودان من قائمة "الدول الراعية للإرهاب"





وقال ترامب، في تغريدة له عبر "تويتر: "الحكومة الجديدة في السودان، التي تحققا تقدما كبيرا، وافقت على دفع 335 مليون دولار لضحايا الإرهاب الأمريكيين وعائلاتهم. ما أن يتم الدفع، سأرفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. بعد طول انتظار، العدالة تحققت للشعب الأمريكي والسودان خطا خطوة كبيرة".



وفي وقت سابق قال مسؤولان أمريكيان، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب بصدد الاتفاق مع السودان على رفعه من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب وإن الإعلان عن ذلك قد يكون خلال أيام.



وقال أحد المسؤولين، وفق وكالة (رويترز)، إن الاتفاق قد يؤذن ببداية تحركات من السودان نحو إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، لكن لا يزال العمل قائما على التفاصيل.



وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، قد زار الخرطوم في أغسطس/آب الماضي، حيث بحث إمكانية تطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل، لكن الخرطوم أكدت أن ملف العلاقات مع إسرائيل ليست من مهام الحكومة الانتقالية الحالية.





رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن بلاده سترفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بعد أن تدفع حكومته 335 مليون دولار لـ "ضحايا الإرهاب الأمريكيين.