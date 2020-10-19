السودان يعلن عن موقفه المبدئي من التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية

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رام الله - دنيا الوطن

أفاد النائب العام السوداني، تاج السر الحب، في تصريح له، عقب لقائه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، بأن الموقف السوداني من حيث المبدأ، هو التعاون مع المحكمة.



وأشار إلى أن هذا التعاون يشمل قضايا دارفور أيضا، التي كانت من أهداف زيارة بنسودا للخرطوم، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وقال وزير العدل السوداني، نصر الدين عبد الباري : "التقينا بها (بنسودا) بالأمس، واليوم جددنا وأكدنا أننا مستعدون للتعاون على مستوى الخيارات ونظام روما، وفي هذا الاجتماع تطرقنا لعدة خيارات ومقترحات فيما يتعلق بشأن القضايا أمام المحكمة، ونتطلع للوصول الى رؤية مشتركة، بما يتماشي مع رغبتنا من الحكومة والمواطنين".



وأوضحت بنسودا في وقت سابق، أن الغرض الأساسي من زيارتها هو التنسيق والتعاون مع السلطات السودانية، ومناقشة القضية التي تنظر فيها المحكمة الدولية في لاهاي الآن، في إشارة منها إلى قضية، علي كوشيب، أحد زعماء مليشيا "الجنجويد" السودانية.



ولفتت بنسودا إلى التعاون بشأن أوامر التوقيف الأخرى التي أصدرتها المحكمة الجنائية، فيما يتعلق بإقليم دارفور، غرب السودان.