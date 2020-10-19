الصحة الاردنية تسجل أعلى حصيلة وفيات يومية بـ(كورونا) منذ بدء التفشي

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت السلطات الصحية الأردنية تسجيل 35 وفاة بفيروس (كورونا) المستجد في الـ24 ساعة الأخيرة، وهي أعلى حصيلة يتم رصدها منذ بدء تفشي الوباء في البلاد.



وأفادت وكالة (بترا)، بتسجيل 1364 إصابة بالفيروس في اليوم الماضي، منها حالتان خارجيتان، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



ويرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات في المملكة إلى 380 والإصابات إلى 38937.



وأشارت وزارة الصحة إلى أنه تم إجراء 24575 فحصا مخبريا جديدا، ليصل إجمالي الفحوصات إلى 1593077.