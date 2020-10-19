هنية: حماس وفتح تخوضان نقاشاً جاداً وهناك ضغوط خارجية لاعاقة الوحدة الوطنية

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رام الله - دنيا الوطن

التقى إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، مساء اليوم الاثنين، عبر الوسائل التقنية، بنيكولاي ميلادنوف، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة للشرق الأوسط، حيث جرى خلال اللقاء التركيز على مسار الحوار الوطني لإنجاز الوحدة الوطنية الفلسطينية.



واعتبر رئيس الحركة هذا المسار خيارًا استراتيجيًا للحركة، مؤكدًا التمسك به والتصميم على إنجازه، مستعرضًا محطات الحوار الجاري مع حركة فتح والفصائل الفلسطينية، مشيرًا إلى أن الآفاق الواعدة التي تلوح للتوصل إلى اتفاق وطني شامل لحماية القضية الفلسطينية، وتحقيق الشراكة الوطنية في الميدان والسلطة ومنظمة التحرير، وذلك استشعارًا من الجميع بخطورة التحدي الذي تمر به القضية الفلسطينية والأخطار المشتركة، بحسب ما جاء على موقع حركة حماس الالكتروني.



وأشاد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، بالمناخ الذي يسود الحوارات الجارية، والروح الوطنية العالية التي يتحلى بها الجميع خلال هذه الجولات، مؤكدًا أن ما يدور الآن هو نقاش جاد ومعمق بين قيادة حركتي حماس وفتح يعكس إرادة قيادة الحركتين، والتصميم على طيّ صفحة الانقسام، وتجاوز الخلافات، والتأسيس لمرحلة ترتكز على مفهوم التوافق الوطني واستعادة وحدة وفعالية الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج، وبناء المؤسسات الفلسطينية الوطنية بما يضمن مشاركة الجميع في هذه المرحلة الدقيقة والحساسة.



وأشار هنية إلى أن هناك بعض الضغوط الخارجية لإعاقة مسار الوحدة الوطنية، مؤكدا في الوقت ذاته أنها لن تنجح في إيقاف الجهد المشترك، ولن نسمح بالعودة إلى الوراء.



من جانبه عبر نيكولاي ميلادنوف عن دعم الأمم المتحدة لكل الخطوات التي من شأنها تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية، وبناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس ديموقراطية، مشددًا على أهمية استمرار الأجواء الإيجابية السائدة لإنجاز اتفاق وطني فلسطيني.