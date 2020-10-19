شاهد: ابنة صائب عريقات تكشف سبب نقل والدها لمستشفى إسرائيلي

كشفت الدكتورة سلام عريقات، ابنة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات، تفاصيل الحالة الصحية لوالدها وسبب نقله إلى مستشفى إسرائيلي.





وقالت عريقات، لتلفزيون (فلسطين): "الوالد من السادس من أكتوبر، أصيب بفيروس كورونا، وعنده المناعة أقل من الناس الطبيعية، وتأثير كورونا مش زي الناس الطبيعية".









وتابعت: "اضطرني ذلك لأخذ قرار تحويله للمستشفى، المشرفين على حالته في أمريكا عند زراعة الرئة، طالبوا نقله لمستشفى فيه جهاز اكيموا، سألنا في فلسطين ولم نجده، وأخذنا قرار بالذهاب للقدس، ونحن الآن في هداسا الأمر مكنه التنفس بشكل افضل ولكن صباحا اضطررنا لوضعه تحت التنفس الصناعي".







وأضاف عريقات: "الأطباء أوصوا بضرورة علاجه في البيت، وأنا كنت معه في البيت لأربعة عشر يوماً، أعطناه كل الأدوية للازمة والاكسجين، وللأسف الاكسجين في البيت لم يعد كافي لاسناده وارتفع نسبة ثاني اكسيد الكربون".وتابعت: "اضطرني ذلك لأخذ قرار تحويله للمستشفى، المشرفين على حالته في أمريكا عند زراعة الرئة، طالبوا نقله لمستشفى فيه جهاز اكيموا، سألنا في فلسطين ولم نجده، وأخذنا قرار بالذهاب للقدس، ونحن الآن في هداسا الأمر مكنه التنفس بشكل افضل ولكن صباحا اضطررنا لوضعه تحت التنفس الصناعي".

رام الله - دنيا الوطن