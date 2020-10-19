اعلام الاحتلال يحذف خبر اكتشاف نفق لحماس وسط قطاع غزة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت الرقابة العسكرية الاسرائيلية، أنها حذفت الخبر الذي نشره المتحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي حول اكتشاف نفق لحركة حماس وسط قطاع غزة.



وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي، قد قال في وقت سابق: "جرى اليوم تحييد نفق تابع لحماس، اخترق الأراضي الاسرائيلية من وسط قطاع غزة"، مضيفا: "النفق كان تحت المراقبة حتى يومنا هذا، وكان الهدف منه تنفيذ عمليات في الأراضي الإسرائيلية"، على حد زعمه.



وأشار إلى أن النفق متفرع في عدة أماكن، وتم حفره من عدة ورش حفر ويتضمن طرقًا مختلفة، زاعما في الوقت ذاته أن القدرات التكنولوجية للجيش الاسرائيلي تتحسن باستمرار وستواصل تحقيق الانجازات في تحديد الانفاق فيما بعد لتحييدها.