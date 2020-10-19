الصحة الايرانية تسجل أعلى معدل وفيات يومي منذ انتشار (كورونا)

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

سجلت إيران 337 وفاة جديدة بفيروس (كورونا)، في أكبر حصيلة يومية للوفيات، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 30712 وفاة.



وقالت وزارة الصحة في بيان لها اليوم الاثنين: "إنه تم تسجيل 4251 إصابة جديدة بـ(كورونا) خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع الإجمالي إلى 534631. كما ارتفع عدد المتعافين إلى 431360 شخصا"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



ولايزال 30 إقليما إيرانيا، من بينها طهران، من أصل 31، في وضع صحي خطير. وهناك 3 أقاليم في حالة تأهب جراء ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس وهي: هرمزغان، فارس، غلستان.