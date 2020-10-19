اليابان تتبرع بـ 4.3 مليون دولار من أجل المعونة الغذائية للاجئي فلسطين

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رام الله - دنيا الوطن

وقعت الحكومة اليابانية، اليوم الاثنين، اتفاقية تبرع بقيمة 450 مليون ين ياباني (حوالي 4.3 مليون دولار) مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا).



وسيعمل هذا التبرع الهام، بحسب بيان صادر عن الوكالة، على تمكين الأونروا من مواصلة تقديم المعونة الغذائية لما مجموعه 99,000 لاجئ من فلسطين في غزة، وذلك بهدف التقليل من أثر الفقر وانعدام الأمن الغذائي لأولئك الذين هم بأمس الحاجة، وخصوصا في ظل جائحة كوفيد-19 الجارية.



وقال السفير ماغوشي ماسايوكي: "إنه لمن دواعي سروري أن أشارككم القول بأن الحكومة اليابانية قد قررت التبرع بحوالي 4,3 مليون دولار للأونروا في هذا الوقت الحرج. إن هذا التبرع يمثل التزامنا القوي وتضامننا مع لاجئي فلسطين في الوقت الذي تعاني المنطقة فيه من أزمة إنسانية خطيرة".



بدوره، أعرب القائم بأعمال دائرة العلاقات الخارجية والاتصال ومدير الاتصالات بالأونروا سامي مشعشع، عن شكره لهذا التبرع بالقول: "بالنيابة عن الأونروا، أود أن أشكر الحكومة اليابانية على تبرعها السخي لدعم لاجئي فلسطين في قطاع غزة. لطالما كانت الحكومة اليابانية أمثولة في دعمها للوكالة. إننا نقدر عاليا هذا الدعم السخي للغاية خلال فترة عصيبة بشكل استثنائي من وجودها من أجل مساعدة المجتمع المعرض للمخاطر".



وتعد الحكومة اليابانية متبرعا راسخا للأونروا، حيث عملت على دعم الوكالة منذ عام 1953. وفي عام 2019، كانت الحكومة اليابانية ثامن أكبر مانح للوكالة، ولعبت دورا حاسما في وقت كانت فيه الأونروا تواجه أزمة وجودية. وبفضل الدعم الدائم للمانحين مثل الحكومة اليابانية، تستطيع الأونروا تقديم الخدمات الحيوية للاجئي فلسطين في الشرق الأوسط في مواجهة تحدياتها المتواصلة.