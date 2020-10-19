شؤون فلسطينية

شاهد: جيش الاحتلال يزعم العثور على نفق يمتد من وسط القطاع للأراضي المحتلة

شاهد: جيش الاحتلال يزعم العثور على نفق يمتد من وسط القطاع للأراضي المحتلة
رام الله - دنيا الوطن
زعم جيش الاحتلال الاسرائيلي، أنه عثر مساء اليوم الاثنين، على نفق ممتد من وسط قطاع غزة إلى داخل اسرائيل، بحسب ما جاء على موقع القناة السابعة الاسرائيلية.

من جانبه، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "جرى اليوم تحييد نفق تابع لحماس، اخترق الأراضي الاسرائيلية من وسط قطاع غزة"، مضيفا: "النفق كان تحت المراقبة حتى يومنا هذا، وكان الهدف منه تنفيذ عمليات في الأراضي الإسرائيلية"، على حد زعمه.

وأشار إلى أن النفق متفرع في عدة أماكن، وتم حفره من عدة ورش حفر ويتضمن طرقًا مختلفة، زاعما في الوقت ذاته أن القدرات التكنولوجية للجيش الاسرائيلي تتحسن باستمرار وستواصل تحقيق الانجازات في تحديد الانفاق فيما بعد لتحييدها.

وقال: "في نفس الوقت يتواصل العمل على بناء جدار الأنفاق الحاجز تحت الأرض".



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