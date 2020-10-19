(أونروا) توضح آلية عودة المدارس في قطاع غزة الأيام المقبلة

قال رئيس برنامج التعليم في وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، فريد أبو عاذرة، إنه سيتم غداً عودة معلمي مدارس المرحلة الابتدائية بعد عودة مدرسي المرحلة الإعدادية للبدء بالتعلم عن بعد.



وأضاف أبو عاذرة، وفق إذاعة (القدس): "بدأنا قبل توزيع الكتب بإجراءات صحية معينة تستغرق ثلاثة أيام في كل منطقة يتم فيها انزال الكتب للتأكد من خلوها من فايروس كورونا".



وتابع: "توزيع الكتب والمواد الخاصة بالتعلم الذاتي ستكون من الصف الأول حتى التاسع وتغطي الفصل الدراسي الأول فقط، وكل مدرسة ستتواصل مع أولياء الأمور لاستلام الكتب لأبنائهم الطلبة، تم وضع الكتب في حقائب مخصصة مع مادة التعليم الذاتي.



وأكمل: "من الصف الأول للرابع سيستلم أولياء الأمور الكتب حسب جدول محدد وشروط صحية وسيتم التواصل مع أولياء الأمور، والتعليم عن بعد لا يشكل بديل عن التعليم الوجاهي ولا يشكل تعليم كامل ولكن حتى تتوفر الظروف المناسبة لتواجد الطلاب في الفصل نعود للتعليم الوجاهي".



وأكمل: "التعليم عن بعد سيبدأ السبت القادم، وسيتم توزيع بطاقات للطلاب حول أنشطة ودروس من خلال فيديوهات سيتم رفعها على اليوتيوب والواتس اب بشكل أسبوعي، وسيتواجد المعلمون في المدارس طوال الوقت للتواصل مع أولياء الأمور لتقديم الدعم اللازم، وسيتم التواصل مع معلمين يومي جدد خلال الأيام القادمة لأننا بحاجة لمعلم لكل فصل خاصة في المواد الأساسية حتى يكون لدينا العدد الكافي".



رام الله - دنيا الوطن