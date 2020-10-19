الديك: التنوع الجغرافي بإنشاء مراكز الخدمات الاجتماعية يضمن وصول الفئات المهمشة للخدمات





























رام الله - دنيا الوطنبحث وكيل وزارة التنمية الاجتماعية داوود الديك مع محافظ سلفيت اللواء عبد الله كميل سبل تعزيز التعاون والشراكة في مجال التمكين الاقتصادي وانشاء المزيد من مشاريع التمكين الاقتصادي ودعم المشاريع والمنشآت الصغيرة التي تضررت بفعل جائحة كورونا .جاء ذلك خلال زيارة تفقدية قام بها الوكيل الديك الى محافظة سلفيت استهلها بلقاء المحافظ كميل ورافقه خلال الزيارة مدير مديرية التنمية خالد الكخن ومدير مركز الدار البيضاء للإعاقة الذهنية أماني شاهين.وأكد وكيل الوزارة ان العلاقة ما بين وزارة التنمية الاجتماعية ومحافظة سلفيت علاقة تشاركية لما فيه مصلحة الأسر الفقيرة والمهمشة حيث نفذ الطرفان العديد من المشاريع التمكينية للأسر الفقيرة لتمكينها من الاعتماد على الذات والخروج من دائرة العوز والفقر.ودعا الديك الى المزيد من التعاون بين المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي وصندوق التكافل الخيري في محافظة سلفيت لتنفيذ المزيد من المشاريع التمكينية في المحافظة ومساندة المشاريع الصغيرة التي تضررت بفعل الجائحة والركود الاقتصادي الذي لحق بها.وأثنى الديك على الانجازات النوعية التي تم تحقيقها في محافظة سلفيت والمتعلقة بصندوق التكافل الخيري، مشيرا الى ضرورة النهوض بواقع المحافظة والعمل على تحقيق تنمية في مختلف المجالات. تلى ذلك جولة تفقدية في المحافظة شملت مقر مركز الرياض لأطفال التوحدالتابع لجمعية بلدنا، والذي يعنى بتقديم خدمات الرعاية والتأهيل للأطفال ممن يعانون اضطرابات طيف التوحد حيث أطلعه مدير المركز فاروق الديك على البروتوكول المتبع في التعامل مع الأطفال اضافة لشرح تفصيلي للمركز الذي يتم العمل عليه ليصبح المركز الوحيد في المحافظة الذي يعنى بتقديم تلك الخدمات وقال الوكيل " ان انشاء هذا الصرح في محافظة سلفيت له أهمية بالغة اذ يمكن العديد من الأطفال من تلقي الخدمات التي يقدمها المركز كما يساهم بالتخفيف من معاناة ذويهم، وتسهيل وصولهم لتلك الخدمات ، مؤكداً على الدور المحوري الذي تقوم به الجمعيات الخيرية بالشراكة مع الحكومة لتقديم الخدمات.وأوضاف الديك خلال لقائه رئيس بلدية سلفيت عبد الكريم زبيدي ان الوزارة تولي أهمية بالغة للشراكة مع مختلف الهيئات المحلية والبلديات والتي تعتبرها شريك أساسي في تقديم الخدمات والتخفيف عن كاهل المواطنين، متقدما بالشكر لكل ما قدمته البلدية وأعضائها لمركز الدار البيضاء التابع للوزارة لاستمرار عمله في تقديم الخدمات النهارية والايوائية للأشخاص ذوي الاعاقات الذهنية.وفي معرض زيارته تفقد الوكيل الديك جمعية الهلال الأحمر فرع سلفيت حيث بحث مع مدير فرعها سبل تعزيز التعاون والشراكة.