غنيم يبحث مع المانحين تطورات تنفيذ مشروع إدارة المياه العادمة

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رام الله - دنيا الوطن

بحث رئيس سلطة المياه المهندس مازن غنيم، اليوم مع ممثلي الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي والوكالة الفرنسية بفلسطين أبرز التطورات في مشروع إدارة المياه العادمة لمحافظة الخليل والممول من الأطراف الثلاث.



حيث وضع الوزير غنيم الحضور في بداية اللقاء على المستجدات والأعمال التي تقوم بها سلطة المياه لاستئناف العمل بمشروع إدارة المياه المعالجة في محافظة الخليل والذي يعد أحد المشاريع الاستراتيجية التي تسعى سلطة المياه الى تنفيذها في القريب العاجل لأهميتها في خدمة المحافظة بشكل عام والانتهاء من مشكلة تدفق المياه العادمة.



حيث أكد المهندس غنيم على أهمية المضي قدما في المشروع بالتزامن من العمل على تنفيذ مشروع سقف السيل والذي يعد حاجة ضرورية وإنسانية للمواطنين.



من جانبهم اعتبر الحضور ان تخطي سلطة المياه للعديد من العقبات بهدف اخراج المشروع الى حيز الوجود يعتبر انجازا كبيرا في ظل الظروف الحالية، واصرارا على المضي قدما في الخطة التطويرية لقطاع المياه بما يتلاءم مع تلبية حاجات المواطنين الطارئة.



ومن الجدير ذكره ان مشروع ادارة المياه العادمة يتكون من مشروع الخط الناقل لمياه وادي السمن، ومشروع إعداد الخطة الريادية الشاملة للمياه والصرف الصحي في المحافظة ومشروع بناء المؤسسات لإدارة قطاع المياه ومشروع تحديث دراسة تقييم الآثار البيئية والصحية والاجتماعية والموروث الثقافي ومشروع إعادة استخدام المياه المعالجة في الزراعة والصناعة إضافة إلى مشروع محطة تنقية المياه العادمة بقيمة مالية تصل الى 60 مليون دولار.