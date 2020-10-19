الشرطة الفلسطينية: وفاة النقيب باسل رضوان جراء إصابته بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت الشرطة الفلسطينية، مساء اليوم الاثنين، عن وفاة النقيب باسل رضوان، الذي يعمل في إدارة حماية الأحداث، بعد اصابته بفيروس (كورونا) المستجد.



وقد نعى حازم عطا الله مدير عام الشرطة، كافة ضباط وضباط صف وأفراد الشرطة، النقيب رضوان، سائلين الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته الصبر والسلوان وحسن العزاء.