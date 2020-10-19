دولي

النرويج تكتشف نوعاً جديداً من فيروس (كورونا)

النرويج تكتشف نوعاً جديداً من فيروس (كورونا)
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت القناة (تي في 2) النرويجية، اليوم الاثنين، إنه تم اكتشاف نوع جديد، في مدينة تروندهايم، من فيروس (كورونا) لم يكن موجودا في البلاد من قبل.

وحسب القناة، فإن ثمانية من سكان المدينة قد أصيبوا من هذا النوع الجديد من الفيروس، فيما قال كبير أطباء المدينة، توف روسستاد: "وفقًا للتقديرات الأولية، يعد هذا نوعًا جديدًا من الفيروس، لم يسبق له مثيل في النرويج من قبل".

وأضاف: "كانت هناك إشاعات تتحدث عن وجود نوع جديد من الفيروس في المدينة، والآن تم تأكيدها. ومن الممكن أن يكون هذا النوع أكثر فتكا وأسرع انتشارا، وتظهر أعراضه على المريض بشكل أسرع".

جدير بالذكر أن هذه الطفرة الثانية لفيروس "كورونا" التي تم تحديدها في النرويج، حيث تم اكتشاف الأولى، في شهر سبتمبر/أيلول الماضي، لدى يعض كبار السن الذين سافروا بالحافلة إلى جنوب البلاد.

وبحسب أحدث البيانات، فقد تم تسجيل أكثر من 16 ألف حالة إصابة بفيروس (كورونا) في النرويج ، ويتم اكتشاف نحو 100 حالة جديدة يوميًا. 

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