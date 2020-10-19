شاهد: اسماعيل هنية يعد الفلسطينيين بصفقة تبادل أسرى مشرفة

رام الله - دنيا الوطنأكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، إن حركته حركته تعد الشعب الفلسطيني وأسراه بسجون الاحتلال الإسرائيلي بذكرى صفقة وفاء الأحرار بصفقة أخرى مشرفة.وأكد هنية، في مقطع مصور نشره مكتبه، أنه "وفي الوقت الذي نقاتل فيه على جبهات متعددة، فإن جبهة أسرانا تحتل أولوية لدى فصائل المقاومة الفلسطينية"، مشدداً على أن حركته مصرة ومصممة على تحقيق انتصار جديد في تحرير أسرانا.وفي سياق متصل، وجه هنية التحية إلى الأسير ماهر الأخرس الذي يخوض معركة الأمعاء الخاوية بيومه الـ85 على التوالي، مخاطباً الأسير: "كلنا معك في هذه المعركة ومع كل أسرانا حتى ينكسر القيد وتعودوا أعزاء إلى أهلكم ودياركم".