الحكومة الفلسطينية تحدد موعد العمل بالتوقيت الشتوي
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الحكومة الفلسطينية، مساء اليوم الاثنين، أن العمل بالتوقيت الشتوي في فلسطين، سيكون ابتداء من الساعة الواحدة من صباح يوم السبت 24 تشرين الأول/ أكتوبر 2020.
وأشارت الحكومة في تصريح لها، إلى أنه سيتم تأخير عقارب الساعة 60 دقيقة إلى الوراء.
أعلنت الحكومة الفلسطينية، مساء اليوم الاثنين، أن العمل بالتوقيت الشتوي في فلسطين، سيكون ابتداء من الساعة الواحدة من صباح يوم السبت 24 تشرين الأول/ أكتوبر 2020.
وأشارت الحكومة في تصريح لها، إلى أنه سيتم تأخير عقارب الساعة 60 دقيقة إلى الوراء.
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