الحكومة الفلسطينية تحدد موعد العمل بالتوقيت الشتوي

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت الحكومة الفلسطينية، مساء اليوم الاثنين، أن العمل بالتوقيت الشتوي في فلسطين، سيكون ابتداء من الساعة الواحدة من صباح يوم السبت 24 تشرين الأول/ أكتوبر 2020.



وأشارت الحكومة في تصريح لها، إلى أنه سيتم تأخير عقارب الساعة 60 دقيقة إلى الوراء.