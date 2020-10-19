دلال عريقات: حالة الدكتور صائب لا زالت حرجة وفريق طبي دولي يشرف على حالته

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رام الله - دنيا الوطن

قالت دلال عريقات، إبنة صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير: إن حالته لا تزال حرجة، وأن فريقاً طبياً دولياً يشرف على علاجه.



ودعت عريقات، وفقاً لوكالة (وفا)، وسائل الإعلام إلى توخي الدقة والحذر في نقل المعلومات عن حالة الدكتور صائب واعتمادها من الوكالة الرسمية.



وفي وقت سابق اليوم، ذكرت قناة الميادين، أن حالة صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، في حالة حرجة جداً.



وقالت القناة، نقلاً عن مصدر فلسطيني، لم تسمه: "إن مستشفى (هداسا) طلب من أفراد عائلته إلقاء النظرة الأخيرة عليه".