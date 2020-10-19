شاهد: عائلة الزعزوع تطالب الرئيس السيسي بالافراج عن ابنها ياسر

خاص دنيا الوطنطالبت عائلة الزعزوع، وسط قطاع غزة، مساء اليوم الاثنين، الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بالافراج عن ابنها الصياد ياسر الزعزوع، الذي جرى اعتقاله اثناء عمله في الصيد ببحر دير البلح.وقالت والدة الاسير ياسر في لقاء عبر "دنيا الوطن": "أناشد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأستحلفه بالله بأن يفرج عن ياسر الذي لم يكن له ذنبا الا أنه كان يمارس مهنة الصيد ليكسب قوته بعرق جبينه".الأسير ياسر الزعزوع هو شقيق الصياديْن الشهيدين، اللذان استشهدا برصاص البحرية المصرية، قبل عدة أسابيع، أثناء عملهم في مهنة الصيد ببحر دير البلح وسط قطاع غزة.وفيما يلي فيديو بالمقابلة كاملة: