شؤون فلسطينية

الأسير الاخرس يرفض عرضا من النيابة العسكرية الإسرائيلية مقابل وقف إضرابه عن الطعام

الأسير الاخرس يرفض عرضا من النيابة العسكرية الإسرائيلية مقابل وقف إضرابه عن الطعام
رام الله - دنيا الوطن
أفادت قناة (الميادين) الإخبارية، أن الأسير ماهر الاخرس، المضرب عن الطعام، رفض عرض النيابة العسكرية الاسرائيلية، نقله الى مستشفى بالقدس، مقابل وقف إضرابه عن الطعام.

وكانت النيابة العسكرية الاسرائيلية قد قدمت عرضا الى الاسير الاخرس، لنقله الى مستشفى المقاصد بالقدس مقابل، وقف إضرابه عن الطعام، ولكن الاخير رفض.

ويخوض الاسير ماهر الاخرس، إضرابا عن الطعام، لليوم 83 على التوالي، احتجاجا على اعتقاله الاداري، مما سبب له مضاعفات في جميع أنحاء جسده، جعلته في حالة الخطير الشديد.

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