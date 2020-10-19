الميادين: عريقات بحالة حرجة جداً ومستشفى (هداسا) طلب من عائلته إلقاء النظرة الأخيرة عليه

ذكرت قناة (الميادين)، اليوم الإثنين، أن حالة صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، في حالة حرجة جداً.





وقالت القناة، نقلاً عن مصدر فلسطيني، لم تسمه: "إن مستشفى (هداسا) طلب من أفراد عائلته إلقاء النظرة الأخيرة عليه".





ونفت صحيفة (يديعوت أحرنوت) الإسرائيلية، في وقت سابق، شائعات وفاة عريقات، مؤكدة أن حالة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حرجة، ولكنه لا زال على قيد الحياة.





وأعلنت دائرة شؤون المفاوضات، أمس الأحد، أن عريقات، المصاب بفيروس (كورونا)، وبسبب المشاكل الصحية المزمنة في جهازه التنفسي، يتم نقله الآن إلى إحدى المستشفيات في أراضي عام 1948، لما يتطلب وضعه من عناية ورقابة طبية خاصة.



وفي وقت سابق، أكدت (القناة 12) الإسرائيلية، أنه تم نقل عريقات، إلى القدس بعد تدهور حالته إثر إصابته بفيروس (كورونا).





رام الله - دنيا الوطن