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شؤون فلسطينية

محكمة بداية شمال قطاع غزة: السجن المؤبد لمواطن بتهمة القتل القصد

محكمة بداية شمال قطاع غزة: السجن المؤبد لمواطن بتهمة القتل القصد
رام الله - دنيا الوطن
قضت محكمة بداية شمال قطاع غزة، اليوم الاثنين، حكمًا بالحبس المؤبد والغرامة على مواطن أدين بتهمة القتل قصداً خلافاً لمواد القانون الفلسطيني.

وذكر المجلس الأعلى للقضاء في بيان له أن هيئة المحكمة دانت المدان (ن/ك) بالتهم المسندة إليه في قضية مقتل المجني عليه بهاء رفيق عاشور (26عاماً)، حيث حكمت بمعاقبته أولاً بالحبس المؤبد وذلك عن تهمة القتل قصداً، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الرأي).

وأشار إلى أنه حكم بالسجن مدة سنة مع النفاذ تخصم منها مدة التوقيف عن تهمة حيازة سلاح ناري بدون ترخيص، وثالثاً معاقبته مدة سنة مع النفاذ تخصم منها مدة التوقيف وذلك عن تهمة حيازة سلاح ناري في مناسبة غير مشروعة، وتغريمه بمبلغ الكفالة ومصادرة أداة الجريمة.

وأفاد أن الحكم جاء بعد جلسات مطولة تم خلالها سماع بينات إثبات النيابة العامة وكذلك الدفاع.

وبين المجلس أنه يتابع باهتمام إنجاز جميع قضايا الرأي العام لاسيما قضايا القتل الموسومة باللاصق الأحمر، والتي لها عدة سنوات منظورة أمام القضاء.

وأكد أنه لا يسمح بإطالة اجراءات التقاضي، بما لا يخلُّ بضمانة وكفالة حق الدفاع للمتهمين، وفي إطار المحافظة على أمن المجتمع وسلامة الاستقرار الاهلي والاجتماعي.

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