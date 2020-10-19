محكمة بداية شمال قطاع غزة: السجن المؤبد لمواطن بتهمة القتل القصد
رام الله - دنيا الوطن
قضت محكمة بداية شمال قطاع غزة، اليوم الاثنين، حكمًا بالحبس المؤبد والغرامة على مواطن أدين بتهمة القتل قصداً خلافاً لمواد القانون الفلسطيني.
وذكر المجلس الأعلى للقضاء في بيان له أن هيئة المحكمة دانت المدان (ن/ك) بالتهم المسندة إليه في قضية مقتل المجني عليه بهاء رفيق عاشور (26عاماً)، حيث حكمت بمعاقبته أولاً بالحبس المؤبد وذلك عن تهمة القتل قصداً، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الرأي).
وأشار إلى أنه حكم بالسجن مدة سنة مع النفاذ تخصم منها مدة التوقيف عن تهمة حيازة سلاح ناري بدون ترخيص، وثالثاً معاقبته مدة سنة مع النفاذ تخصم منها مدة التوقيف وذلك عن تهمة حيازة سلاح ناري في مناسبة غير مشروعة، وتغريمه بمبلغ الكفالة ومصادرة أداة الجريمة.
وأفاد أن الحكم جاء بعد جلسات مطولة تم خلالها سماع بينات إثبات النيابة العامة وكذلك الدفاع.
وبين المجلس أنه يتابع باهتمام إنجاز جميع قضايا الرأي العام لاسيما قضايا القتل الموسومة باللاصق الأحمر، والتي لها عدة سنوات منظورة أمام القضاء.
وأكد أنه لا يسمح بإطالة اجراءات التقاضي، بما لا يخلُّ بضمانة وكفالة حق الدفاع للمتهمين، وفي إطار المحافظة على أمن المجتمع وسلامة الاستقرار الاهلي والاجتماعي.
قضت محكمة بداية شمال قطاع غزة، اليوم الاثنين، حكمًا بالحبس المؤبد والغرامة على مواطن أدين بتهمة القتل قصداً خلافاً لمواد القانون الفلسطيني.
وذكر المجلس الأعلى للقضاء في بيان له أن هيئة المحكمة دانت المدان (ن/ك) بالتهم المسندة إليه في قضية مقتل المجني عليه بهاء رفيق عاشور (26عاماً)، حيث حكمت بمعاقبته أولاً بالحبس المؤبد وذلك عن تهمة القتل قصداً، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الرأي).
وأشار إلى أنه حكم بالسجن مدة سنة مع النفاذ تخصم منها مدة التوقيف عن تهمة حيازة سلاح ناري بدون ترخيص، وثالثاً معاقبته مدة سنة مع النفاذ تخصم منها مدة التوقيف وذلك عن تهمة حيازة سلاح ناري في مناسبة غير مشروعة، وتغريمه بمبلغ الكفالة ومصادرة أداة الجريمة.
وأفاد أن الحكم جاء بعد جلسات مطولة تم خلالها سماع بينات إثبات النيابة العامة وكذلك الدفاع.
وبين المجلس أنه يتابع باهتمام إنجاز جميع قضايا الرأي العام لاسيما قضايا القتل الموسومة باللاصق الأحمر، والتي لها عدة سنوات منظورة أمام القضاء.
وأكد أنه لا يسمح بإطالة اجراءات التقاضي، بما لا يخلُّ بضمانة وكفالة حق الدفاع للمتهمين، وفي إطار المحافظة على أمن المجتمع وسلامة الاستقرار الاهلي والاجتماعي.
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