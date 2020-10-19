محافظة قلقيلية: تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت محافظة قلقيلية، اليوم الاثنين، تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، وجميعها من المخالطين، لافتة إلى أن من بينها، ست حالات بمدينة قلقيلية، و10 حالات في بلدة جيوس، وأربع حالات في إماتين، وحالة في جنصافوط.



وأشارت المحافظة في تصريح لها، نشر على صفحتها الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، إلى أن عدد حالات التعافي من الفيروس، وصل الى (14) حالة.



وأوضحت أن مجموع الاصابات النشطة حتى اليوم وصل الى 191 إصابة نشطة، لافتة إلى أن اجمالي الاصابات في المحافظة منذ بداية الجائحة 1864 حالة، وعدد الوفيات 19 حالة، و1654 حالة تعافٍ.