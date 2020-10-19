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خلال أيام.. السودان يعتزم توقيع اتفاق التطبيع مع إسرائيل

خلال أيام.. السودان يعتزم توقيع اتفاق التطبيع مع إسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
نقلت قناة (كان) الإسرائيلية، عن مصادر أمريكية، بأن السودان يعتزم توقيع اتفاق سلام مع إسرائيل خلال أيام معدودة.

وبحسب القناة، أضافت المصادر، أن هناك اتجاهًا لرفع اسم السودان من قائمة الدول المساندة للإرهاب وإعفائه من ديون بقيمة ثلاثة مليارات دولار. 

وقال مصدر في وزارة الخارجية السودانية خلال حديث مع إذاعة (كان) الاسرائيلية: "إن هناك مؤشرات تدل على تفاهمات توطئة للبدء في تطبيع العلاقات مع إسرائيل". 

وتوقع المصدر أن تعلن الولايات المتحدة الأمريكية في غضون ساعات عن شطب اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. 

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