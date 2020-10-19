عاجل

  • القانوع: حركة حماس مصرة على إنجاح مسار الشراكة الوطنية وتحقيق المصالحة لما له من أهمية كبيرة

  • حماس:نستغرب من تصريحات عضو اللجنة المركزية لحركة فتح روحي فتوح في ظل الأجواء الإيجابية السائدة

  • حماس: نحن ننتظر انعقاد مؤتمر الأمناء العامين للفصائل لوضع الحوارات على الطاولة

  • حماس: حواراتنا واتصالاتنا مع حركة فتح مستمرة ولم تنقطع وسط أجواء من الإيجابية لتحقيق الشراكة الوطنية

  • السعودية: تسجيل 381 حالة إصابة جديدة بفيروس ⁧(كورونا)⁩ و357 حالة شفاء وتسجيل 16 وفاة

شؤون فلسطينية

الرئيس عباس: شبابنا الثروة الحقيقية ونولي اهتماماً بالغاً بهذه الفئة القادرة على صنع التغيير

الرئيس عباس: شبابنا الثروة الحقيقية ونولي اهتماماً بالغاً بهذه الفئة القادرة على صنع التغيير
الرئيس محمود عباس
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس محمود عباس: إن الشباب هم الثروة الحقيقية للوطن، ما يتطلب منا جميعا بذل المزيد من الجهود، سواء بتوفير التعليم النوعي أو بفتح الآفاق وتذليل العقبات أمامهم، على نحو يسهم في استخراج  طاقاتهم المبدعة والكامنة، وتمكينهم من تأسيس وقيادة اقتصاد وطني حر مبني على المعرفة والتميز والإبداع.

وأضاف خلال كلمته، اليوم الاثنين، في المنتدى الوطني الخامس للمجلس الأعلى للإبداع والتميز، أن دولة فلسطين رغم التحديات الهائلة التي تواجهها سواء تلك المرتبطة بالاحتلال وآثاره، أو تلك المرتبطة بجائحة (كورونا) وآثارها على مختلف مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والصحية، تقف جنبا إلى جنب مع دول العالم لتؤسس لعالم أفضل وتساهم في التقدم العلمي والمعرفي.

 وفيما يلي نص كلمة الرئيس عباس، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا):

الحلم الفلسطيني بالاستقلال والحرية، يتجسد بإقامة دولتنا العتيدة التي أصبحت معالمها جلية في شتى المجلات، فرغم التحديات والصعاب يشق الشعب الفلسطيني طريقه إلى الحرية بسواعد أبنائه وصمودهم ومثابرتهم متسلحا بأنبل الأسلحة، لتحقيق آماله ألا وهو العلم، فرواد العلوم الفلسطينيون تركوا بصماتهم في مختلف أرجاء المعمورة مخلدين اسم فلسطين في تاريخ المساهمات في الحضارة الإنسانية.

دولة فلسطين رغم التحديات الهائلة التي تواجهها سواء تلك المرتبطة بالاحتلال وآثاره أو تلك المرتبطة بجائحة (كورونا) وآثارها على مختلف مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والصحية، تقف جنبا إلى جنب مع دول العالم لتؤسس لعالم أفضل، وتساهم في التقدم العلمي والمعرفي، فكيف لا ونحن نمتلك طاقة بشرية في فلسطين والشتات مؤهلة رائدة قادرة على الإبداع وتقديم حلول علمية وتكنولوجية.

اننا نعتبر شبابنا الثروة الحقيقية للوطن، ونولي اهتماما بالغا بهذه الفئة المؤثرة القادرة على صنع التغيير، والتي تتطلب منا جميعا بذل المزيد من الجهود، سواء بتوفير التعليم النوعي الذي يخرجها مثقفة واعية متعلمة وقادرة على بناء المستقل، أو بفتح الآفاق أمامها وتذليل العقبات، على نحو يسهم في استخراج طاقاتهم المبدعة والكامنة، وتمكينهم من تأسيس وقيادة اقتصاد وطني حر مبني على المعرفة والتميز والإبداع.

وفي ظل هذه الجائحة الخطيرة التي اجتاحت العالم أصبح الابداع والابتكار والريادة عنوان المرحلة في جميع أنحاء العالم، بل قد يكون السبيل الأمثل لمواجهتها، ومن هنا فقد قامت دولة فلسطين بتعزيز هذا النهج الإبداعي مرتكزة على مقدراتها البشرية، وتعبيرا عن عمق إدراكنا لأهمية الإبداع والابتكار والريادة في فلسطين، فقد قمنا بإنشاء المجلس الأعلى للإبداع والتميز، كمؤسسة رائدة لرعاية الإبداع والمبدعين والمتميزين من أبناء شعبنا العظيم.

دولة فلسطين لم تقف بمنأى عن التنافس المحموم لإنهاء هذه الجائحة العالمية، حيث شارك علماؤنا في الداخل والشتات في عمليات البحث العلمي بمستويات عالمية، بالشراكة مع علماء وباحثين من دول صديقة، ومن هنا فقد شرعنا بجدية بمبادرات لتعزيز العلوم والتكنولوجيا في فلسطين، وفتح باب الإبداع والابتكار والريادة في وطن يملأه التميز وحب التعلم الذي يشكل لدى شعبنا عقيدة راسخة لأجيال عديدة.

أود في هذا المقام أن أبارك للمجلس الاعلى للإبداع والتميز على هذه المبادرة الرائدة بتنظيم المنتدى الوطني الخامس "الابداع والجائحة"، وذلك للتأكيد على أهمية الإبداع والابتكار في مواجهة كافة التحديات، وليكن الإبداع والتميز طريقنا إلى المستقبل.

رغم التحديات التي تفرضها هذه الجائحة فإنها تشكل في الوقت ذاته فرصة غير مسبوقة للإبداع، مدفوعة برغبة عارمة بإيجاد الحلول لهذه الجائحة على كل المستويات، وإيجاد الوسائل واستخدام التكنولوجيات الحديثة وتسخيرها لاستمرار الأنشطة الحياتية عن بعد.

واخيرا وليس آخرا فإنني اذ افتخر وأفاخر بأبناء شعبنا دوما وإسهاماتهم في جميع أماكن تواجدهم، لا يسعني هنا إلا أن أعبر عن فخري وسعادتي أيضا بتنظيم هذا المنتدى الوطني الخامس للمجلس الأعلى للإبداع والتميز، مع تمنياتي لأعماله النجاح وتحقيق ما تصبو إليه من نتائج تعود بالخير على فلسطين وشعبنا وأجيالنا المقبلة.

أخبار ذات صلة

الرجوب والعاروري يؤكدان مواصلة الحوار بين فتح وحماس والفصائل للتوصل لاتفاق وطني

الرجوب والعاروري يؤكدان مواصلة الحوار بين فتح وحماس والفصائل للتوصل لاتفاق وطني

الشرطة تكشف ملابسات إطلاق نار على منزل مواطن في طولكرم

الشرطة تكشف ملابسات إطلاق نار على منزل مواطن في طولكرم

سلطات الاحتلال تخطر بهدم 13 منزلاً مأهولاً بالسكان في سلوان

سلطات الاحتلال تخطر بهدم 13 منزلاً مأهولاً بالسكان في سلوان

نابلس: مستوطنون ينصبون خيمة على قمة جبل النجمة من أراضي جالود

نابلس: مستوطنون ينصبون خيمة على قمة جبل النجمة من أراضي جالود

مركز حقوقي يطالب باحترام التزامات فلسطين الدولية

مركز حقوقي يطالب باحترام التزامات فلسطين الدولية

(يديعوت أحرونوت): شائعات وفاة عريقات غير صحيحة وهو على قيد الحياة

(يديعوت أحرونوت): شائعات وفاة عريقات غير صحيحة وهو على قيد الحياة

الإحصاء: ارتفاع حاد في الرقم القياسي لأسعار الجملة خلال الربع الثالث من العام 2020

الإحصاء: ارتفاع حاد في الرقم القياسي لأسعار الجملة خلال الربع الثالث من العام 2020

الديمقراطية تدعو إلى وقف استغلال الأقصى وباقي المقدسات

الديمقراطية تدعو إلى وقف استغلال الأقصى وباقي المقدسات

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

الرئيس عباس: شبابنا الثروة الحقيقية ونولي اهتماماً بالغاً بهذه الفئة القادرة على صنع التغيير

الرئيس عباس: شبابنا الثروة الحقيقية ونولي اهتماماً بالغاً بهذه الفئة القادرة على صنع التغيير

الشرطة تكشف ملابسات إطلاق نار على منزل مواطن في طولكرم

الشرطة تكشف ملابسات إطلاق نار على منزل مواطن في طولكرم

سلطات الاحتلال تخطر بهدم 13 منزلاً مأهولاً بالسكان في سلوان

سلطات الاحتلال تخطر بهدم 13 منزلاً مأهولاً بالسكان في سلوان

نابلس: مستوطنون ينصبون خيمة على قمة جبل النجمة من أراضي جالود

نابلس: مستوطنون ينصبون خيمة على قمة جبل النجمة من أراضي جالود

مركز حقوقي يطالب باحترام التزامات فلسطين الدولية

مركز حقوقي يطالب باحترام التزامات فلسطين الدولية

الإحصاء: ارتفاع حاد في الرقم القياسي لأسعار الجملة خلال الربع الثالث من العام 2020

الإحصاء: ارتفاع حاد في الرقم القياسي لأسعار الجملة خلال الربع الثالث من العام 2020

الديمقراطية تدعو إلى وقف استغلال الأقصى وباقي المقدسات

الديمقراطية تدعو إلى وقف استغلال الأقصى وباقي المقدسات

مستوطنو (ياكير) يعرقلون عمل طاقم وفا في سلفيت

مستوطنو (ياكير) يعرقلون عمل طاقم وفا في سلفيت

منوعات

لايك وشير..ردود فعل والدة كنزي عمرو دياب على حركة ابنتها الخادشة للحياء

لايك وشير..ردود فعل والدة كنزي عمرو دياب على حركة ابنتها الخادشة للحياء

والد بوسي: &#34;بنتي هتبعتلي الفلوس اللي عايزها بعد 5 أيام&#34;

والد بوسي: "بنتي هتبعتلي الفلوس اللي عايزها بعد 5 أيام"

والد &#34;أديل&#34; يقدم بلاغا في جارته بسبب أغاني ابنته

والد "أديل" يقدم بلاغا في جارته بسبب أغاني ابنته

شاهد: تعيين الفنان يحيى الفخراني نائبا في مجلس الشيوخ المصري

شاهد: تعيين الفنان يحيى الفخراني نائبا في مجلس الشيوخ المصري

شاهد: &#34;بهز الوسط&#34; فيفي عبده تعلن دعمها لـ &#34;سعد لمجرد&#34;

شاهد: "بهز الوسط" فيفي عبده تعلن دعمها لـ "سعد لمجرد"

شاهد: سعرها اكثر من 2 مليون دولار..ساعة تامر حسني حديث (السوشيال ميديا)

شاهد: سعرها اكثر من 2 مليون دولار..ساعة تامر حسني حديث (السوشيال ميديا)

شاهد: خلطة ماء العيش والفلفل لتقوية الشعر على طريقة هنادي الكندري

شاهد: خلطة ماء العيش والفلفل لتقوية الشعر على طريقة هنادي الكندري

شاهد: رانيا يوسف: أكره الكذب.. وبنتي عارفة الحلال من الحرام

شاهد: رانيا يوسف: أكره الكذب.. وبنتي عارفة الحلال من الحرام

علامات السن تظهر عليها .. شاهد: أحدث ظهور للفنانة &#34;بوسي&#34;

علامات السن تظهر عليها .. شاهد: أحدث ظهور للفنانة "بوسي"

التعليق الأول لـ&#34;شهيرة&#34; بعد وفاة زوجها الفنان محمود ياسين

التعليق الأول لـ"شهيرة" بعد وفاة زوجها الفنان محمود ياسين

عربي

الكويت: تسجيل 686 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

الكويت: تسجيل 686 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

تونس: فرض حظر للتجول ليلاً اعتباراً من يوم غد الثلاثاء

تونس: فرض حظر للتجول ليلاً اعتباراً من يوم غد الثلاثاء

&#34;المبادرة السودانية&#34;: ليس هنالك سبب يمنع قيام تطبيع علاقات مع إسرائيل

"المبادرة السودانية": ليس هنالك سبب يمنع قيام تطبيع علاقات مع إسرائيل

الأردن: احباط أكبر محاولة لتهريب الكوكايين منذ بداية العام

الأردن: احباط أكبر محاولة لتهريب الكوكايين منذ بداية العام