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شؤون فلسطينية

الرجوب والعاروري يؤكدان مواصلة الحوار بين فتح وحماس والفصائل للتوصل لاتفاق وطني

الرجوب والعاروري يؤكدان مواصلة الحوار بين فتح وحماس والفصائل للتوصل لاتفاق وطني
وفدا حماس وفتح في تركيا
رام الله - دنيا الوطن
أكدت كل من حركتي فتح وحماس، اليوم الاثنين، على استمرار الحوار بين الجانبين، ومع الفصائل، للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الانقسام.

وقال أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، اللواء جبريل الرجوب، إن بناء الشراكة الوطنية خيار استراتيجي لا عودة عنه.

وشدد في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، على أن جميع فصائل العمل الوطني الفلسطيني، توافقت عليه بقناعة وايمان مطلق كمسار وخيار لحماية مشروعنا الوطني.

وأضاف الرجوب أن ما تم الاتفاق عليه بين الفصائل لم يظهر أي خروج عنه أو تجاوز له، وإننا سنواصل العمل وفق مخرجات اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، الذي عقد برئاسة الرئيس محمود عباس، وتفاهمات إسطنبول.

وقال: "نحن في طريقنا إلى الاتفاق من خلال حواراتنا الثنائية مع الاخوان في حركة حماس، للخروج من حالة الانقسام التي استمرت لاكثر من 13 عاما"، مشدداً على التزام الحركتين بما تم الاتفاق عليه.

من جهته، أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، صالح العاروري، في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، استمرار الحوار الإيجابي والبناء مع حركة فتح، والفصائل كافة، للوصول إلى اتفاق وطني على خريطة وطنية تحقق الشراكة الوطنية المنشودة، وتزيد من قدرة شعبنا على مواجهة التحديات والمؤامرات.

وكان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أمين عام حزب (فدا)، صالح رأفت، أعرب عن أمله بأن توافق حركة حماس على إجراء الانتخابات حتى يصدر المرسوم الرئاسي بتحديد موعد لإجرائها في قطاع غزة والضفة والقدس الشرقية.

وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الاثنين، أن حركة حماس لديها مطالب جديدة بشأن موضوع المصالحة والانتخابات، وموضوع الموظفين الذي تعمل عليه الحكومة بشكل متساوٍ ما بين الضفة وغزة.

وتابع رأفت "من الواضح أن هناك مشكلة داخل حركة حماس نفسها حول موضوع المصالحة والانتخابات"، مجدداً تأكيد موقف فصائل منظمة التحرير حول أهمية إجراءات الانتخابات.

وكان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح روحي فتوح، أكد أن فتح وافقت بالإجماع على تفاهمات اسطنبول، مشيراً إلى أن فكرة المصالحة لم تنضج عند البعض بغزة.

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