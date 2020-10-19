الشرطة تكشف ملابسات إطلاق نار على منزل مواطن في طولكرم

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رام الله - دنيا الوطن

كشفت الشرطة اليوم الاثنين، ملابسات إطلاق نار على منزل مواطن في طولكرم.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن مواطن تقدم بشكوى مفادها قيام مجهولين بإطلاق النار على منزله وإلحاق أضرار بالغة به من الخارج والداخل.



وأضافت: على الفور تم تشكيل فريق للبحث والتحري حيث تم حصر الاشتباه بشخص وتم تحديد مكان تواجده والقبض عليه وبتدوين افادته أفاد بما نسب إليه وتم ضبط قطعة سلاح من نوع "M16" وضبط قطعة سلاح من نوع "كارلو" بحوزته.



وأكدت أنه تم التحفظ على المشتبه به لحين إحالته والمضبوطات إلى النيابة العامة لمتابعة المقتضى القانوني بحقه أصولاً.