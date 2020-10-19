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شؤون فلسطينية

سلطات الاحتلال تخطر بهدم 13 منزلاً مأهولاً بالسكان في سلوان

سلطات الاحتلال تخطر بهدم 13 منزلاً مأهولاً بالسكان في سلوان
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
سلمت بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس، اليوم الاثنين، إخطارات بهدم 13 منزلاً مأهولاً بالسكان في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.

وقال عضو لجنة الدفاع عن أراضي سلوان، الباحث في شؤون القدس، فخري أبو ذياب: إن بلدية الاحتلال أخطرت بهدم 10 منازل في حي البستان من سلوان، و3 أخرى في منطقة "كرم الشيخ" فيها، بحجة البناء دون ترخيص، علما أن المنازل مستوفية لشروط البناء، كما توجد بيوت غير مرخصة للمستوطنين لا تبعد عنها سوى بضعة أمتار.

ووفق أبو ذياب فإن المنازل مأهولة وتؤمن معيشة 76 فردا، أغلبهم من الأطفال والنساء، كما أن غالبية المنازل مبنية منذ أكثر من عشر سنوات، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأكد أن سلطات الاحتلال تستخدم الآن سياسة واضحة لتهجير الفلسطينيين تتمثل بتجسيد سياسة "الضم" على أرض الواقع لتصفية الوجود الفلسطيني بالقدس.

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